Colpi commissionati e trafficanti | cosa si muove dietro i furti d' arte

Nella notte a Mamiano di Traversetolo, un furto si è verificato nella Villa dei Capolavori. Un portone è stato forzato e alcune persone incappucciate sono penetrate nell’edificio. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per avviare le indagini. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali sulle dinamiche dell’episodio o sui soggetti coinvolti.

Il buio della notte parmense squarciato all’improvviso. Un portone che cede, ombre incappucciate che scivolano all’interno della Villa dei Capolavori a Mamiano di Traversetolo, nel Parmense. Centottanta secondi appena. È il tempo che è bastato a una squadra di ladri per mettere a segno uno dei furti d’arte più sensazionali della storia recente. Tra domenica e lunedì scorso, le pareti della Fondazione Magnani-Rocca sono state spogliate di tre opere di valore inestimabile. I criminali sapevano esattamente cosa cercare, puntando dritti alla sala dei francesi al primo piano per strappare “Les Poissons”, un olio su tela di Renoir del 1917, la “Natura morta con ciliegie” di Cézanne del 1890 e la celebre “Odalisca sulla terrazza” realizzata da Matisse nel 1922. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Colpi commissionati e trafficanti: cosa si muove dietro i furti d'arte Articoli correlati SpaceX, xAI e Tesla. Vi svelo cosa si muove dietro le mosse di MuskPer anni SpaceX ha mantenuto una posizione netta: niente Ipo finché il trasporto interplanetario non fosse diventato routine. Leggi anche: Furti d'arte, i 'colpi grossi' più famosi in Italia