Colesterolo alto la nuova arma terapeutica è un farmaco orale

È stato approvato un nuovo farmaco orale per il trattamento del colesterolo alto, una condizione che può aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. La nuova terapia si aggiunge alle opzioni già disponibili e sarà prescritta a pazienti con livelli elevati di colesterolo che non rispondono ai trattamenti tradizionali. La somministrazione avverrà tramite compresse, senza necessità di iniezioni o infusioni.

Il colesterolo alto è un nemico silenzioso della salute cardiovascolare. Ora arriva una nuova speranza: enlicitide decanoato, inibitore orale di PCSK9 sviluppato da Msd, promette di ridurre il colesterolo LDL in pazienti già in trattamento con statine con una semplice compressa quotidiana, offrendo un’alternativa efficace alle opzioni finora disponibili. “I risultati del trial CORALreef AddOn mostrano chiaramente che enlicitide consente una riduzione del colesterolo LDL nettamente superiore rispetto alle opzioni orali attualmente disponibili in pazienti trattati con statine”, commenta Alberico Catapano, presidente della Fondazione Sisa e tra gli autori principali dello studio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Colesterolo alto, la nuova arma terapeutica è un farmaco orale Articoli correlati Leggi anche: Mielofibrosi, pazienti: "Con farmaco orale per anemia torna a scorrere la vita" Potente farmaco per il colesterolo riduce il rischio di infarto del 31%I ricercatori del Mass General Brigham hanno evidenziato come il farmaco evolocumab, noto per abbassare il colesterolo, possa significativamente... Tutto quello che riguarda su Colesterolo alto Temi più discussi: Colesterolo: nuove linee guida cambiano i test; Né salmone o avocado: uno studio dice che questo alimento può abbassare il colesterolo in due giorni; Evolocumab, nel paziente ad alto rischio la prevenzione primaria f; Dislipidemia, cambia il calcolo del rischio e il ruolo delle terapie non statiniche. Le linee guida Acc-Aha. Colesterolo, da Napoli la terapia genica che cambia la gestione delle dislipidemie ereditarieIl CEINGE sviluppa un approccio basato su vettori adenovirali che consente al muscolo di produrre una proteina terapeutica capace di ridurre LDL ... notizie.tiscali.it Nuova cura per il colesterolo: una sola infusione riesce ad abbassarloIl colesterolo è indispensabile per il nostro organismo, ma quando i valori dell’LDL si alzano aumenta il rischio di aterosclerosi, infarti e ictus. Non a caso le malattie cardiovascolari restano la ... blitzquotidiano.it Settimana del Colesterolo Da lunedì 23 marzo a sabato 28 marzo, in Farmacia Alla Madonna puoi controllare il tuo profilo lipidico a soli 29,90€. Il colesterolo alto spesso non dà sintomi, ma può rappresentare un fattore di rischio importante per la salute ca - facebook.com facebook