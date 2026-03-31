Cocchi dal ritiro dell’Italia U19 | Una fortuna vedere tutti i giorni Dimarco | una lezione continua

Matteo Cocchi, nato nel 2007, ha già accumulato esperienza con l’Inter U23 e ha esordito nella prima squadra. Attualmente fa parte della nazionale Under 19, dove si allena quotidianamente con i compagni. Durante il ritiro, ha commentato la fortuna di poter lavorare ogni giorno con un giocatore come Dimarco, considerandolo una fonte continua di insegnamenti.

Matteo Cocchi è ormai più di una semplice promessa: il classe 2007, già protagonista con l’Inter U23 e nel giro della prima squadra, si sta confermando un pilastro anche dell’Italia U19. L’esterno sinistro ha espresso tutto il suo entusiasmo ai microfoni della FIGC, sottolineando il privilegio di crescere accanto a maestri assoluti del ruolo in nerazzurro: “Dimarco e Carlos Augusto? Ho la fortuna di avere tutti i giorni davanti due giocatori che sono al top in Europa“. Osservarli da vicino è per lui una lezione continua: “Vedere come si allenano, come si preparano al cross, come colpiscono la palla, aiuta“. Il presente, tuttavia, si chiama... 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Discussioni sull' argomento A Catanzaro c’è Turchia-Italia: in palio c’è la fase finale in Galles. Cocchi: Prendiamoci questo Europeo, ce lo meritiamo; L’Italia vola in Calabria: da Reggiani a Liberali, chi sono gli Azzurrini che vanno a caccia della qualificazione all’Europeo; Sabato a Cosenza c’è la Slovacchia. Torta in ritiro per Mosconi: Spero di farmi il regalo di compleanno. E Bollini incontra Aquilani; A Catanzaro c’è Italia-Ungheria: da Reggiani a Liberali, chi sono gli Azzurrini che vanno a caccia della qualificazione all’Europeo.

Cocchi: Dimarco e Carlos Augusto top in Europa nel mio ruolo, una fortuna per meL'esterno sinistro dell'Inter, classe 2007, si sta rendendo protagonista anche con la maglia dell'Italia U19 ... msn.com

Il Dot. . Al “Marulla” di Cosenza festa azzurra: l’Italia U19 supera la Slovacchia 3-0 e vola a punteggio pieno nella fase Elite di qualificazione europea Decidono le reti del talento scuola Inter Mattia Mosconi, di Liberali e di Coletta, in una gara indirizzata gi facebook

#Mosconi si è fatto il regalo di compleanno: sua una rete nel 3-0 dell'Italia U19 alla Slovacchia x.com