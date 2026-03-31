Cna Pisa e Lucca verso la fusione | Strutture più solide

Le Cna di Pisa e Lucca hanno ufficialmente iniziato le procedure per la fusione delle due associazioni territoriali. Questa decisione è stata comunicata dalle rispettive strutture, che intendono creare un organismo più compatto e stabile. La fusione interessa le attività e le risorse di entrambe le organizzazioni, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio. La procedura è ancora in fase preliminare.

Le Cna di Pisa e di Lucca hanno avviato il percorso per la fusione delle due associazioni territoriali. Ad annunciarlo in una nota la stessa associazione di categoria che ha spiegato come le direzioni delle Cna territoriali di Pisa e Lucca hanno approvato all’unanimità l’avvio di un percorso finalizzato alla fusione tra le due associazioni, conferendo mandato ai rispettivi presidenti e direttori di predisporre un progetto da sottoporre poi al voto finale. "La decisione – spiega la nota – rappresenta una scelta di responsabilità nei confronti delle imprese e degli artigiani associati, in un contesto economico e produttivo in continua evoluzione che richiede strutture sempre più solide, qualificate e capaci di accompagnare lo sviluppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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