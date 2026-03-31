Doppio intervento dei Vigili del Fuoco di Arezzo a causa del forte vento che nelle ultime ore ha provocato la caduta di alberi in Arezzo, cibo per chi ha fame buttato via: roba da far girare le scatole! Arezzo impazzita: tra cantieri e podisti, un si passa manco col motorino! “Lucia Tanti lancia la lista e chiude i commenti: Arezzo applaude in silenzio (forzato) Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Guardo la mia lentezza come a un dono. Non solo per me, ma per chiunque ne abbia bisogno Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

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