Clementino e l' anniversario con Roberta Longo | festeggiamenti romantici alle Isole del Lago Maggiore

Un anno fa, il rapper ha condiviso sui social un ricordo di un viaggio in Giappone in cui ha incontrato la sua attuale compagna, Roberta Longo. Recentemente, i due hanno celebrato un anniversario con un soggiorno romantico alle Isole del Lago Maggiore. La coppia ha pubblicato alcune foto dell’occasione sui propri profili, senza fornire ulteriori dettagli sul motivo della visita o sull’evento.

Il rapper di Avellino, giudice di The Voice Senior e la fidanzata hanno scelto le Isole Borromee per il loro primo anniversario "Ero perso nella nebbia e sei arrivata tu". Clementino, un anno fa, aveva presentato così ai suoi fan la sua fidanzata, Roberta Longo, con cui stava trascorrendo un viaggio di coppia in Giappone. Il rapper di Avellino e giudice di The Voice Senior, 43 anni, con quella relazione aveva ritrovato il sorriso, due anni dopo la fine della storia d'amore con la collega Martina Difonte, iniziata nel 2021 e finita nel 2023. Roberta Longo, classe 1992, è nata a Napoli e cresciuta a Milano e si è diplomata in arti figurative e ha lavorato su set musicali, spot e shooting di moda come make-up artist e visagista, è anche appassionata di trucco permanente e ha intrapreso una carriera come dermopigmentista. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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