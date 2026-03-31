Cielo rosso sangue spaventa l’Australia | il ciclone Narelle trasforma l’atmosfera in apocalittica – Video

Un cielo di un rosso intenso sta preoccupando la regione dell’Australe Occidentale. La causa dello scenario drammatico è il Ciclone Narelle, che si sta avvicinando alla costa e ha modificato l’aspetto dell’atmosfera, creando un’atmosfera che ricorda scene di fine del mondo. La presenza del ciclone ha portato a condizioni meteorologiche drastiche nella zona.

Un cielo rosso sangue sta spaventando l’ Australia Occidentale. A causare lo scenario apocalittico è il Ciclone Narelle che si è avvicinato alla costa. “Fa un freddo inquietante ed è tutto coperto di polvere”, hanno raccontato dei testimoni pubblicando sui social le immagini del fenomeno. Il cielo, hanno raccontato i residenti, è diventato sempre più arancione e poi, improvvisamente, “rosso ovunque” e l’aria era densa di polvere. Secondo gli esperti del Bureau of Meteorology, il raro fenomeno è dovuto a una combinazione particolare di fattori. In primis il ciclone ha causato una tempesta di polvere ricca di ferro: il vento ha infatti sollevato grandi quantità di terreno proveniente da aree conosciute per i suoli rossastri, dovuti appunto agli ossidi di ferro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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