Ciclone mediterraneo e maltempo ma per Pasqua torna l' alta pressione

In queste ore si sta formando un nuovo ciclone mediterraneo con il perno posizionato nel Sud Italia, che porterà tre giorni di maltempo nella regione. Dopo questa fase, per la Pasqua, dovrebbe tornare l'alta pressione, favorendo condizioni più stabili. La formazione del ciclone è stata confermata da un meteorologo di 3bmeteo.

“In queste ore si sta formando un nuovo ciclone mediterraneo con perno posizionato al Sud Italia, che si prepara a sperimentare tre giorni di maltempo” - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte - "fino a giovedì compreso sono dunque previste piogge anche abbondanti e frequenti temporali, il tutto accompagnato da venti anche forti a rotazione ciclonica (raffiche talora superiori ai 70-80kmh) con mari molto mossi o agitati. Coinvolto pienamente pure il medio versante adriatico, specie l'Abruzzo, mentre il medio versante tirrenico sarà più riparato pur con qualche rovescio comunque possibile, specie sul medio-basso Lazio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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