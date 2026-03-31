Ci piegano al 95’ ma non ci spezzano

Una partita combattuta fino all’ultimo minuto si conclude con un rigore al 95’ che condanna l’Arezzo, lasciando i giocatori e i tifosi delusi e frustrati. La squadra aveva resistito fino a quel momento, ma il risultato si decide solo negli ultimi istanti, trasformando la tensione in sconfitta. La gara si è svolta tra momenti intensi e nervosi, con un finale che ha sorpreso tutti i presenti.