Ci piegano al 95’ ma non ci spezzano
Una partita combattuta fino all’ultimo minuto si conclude con un rigore al 95’ che condanna l’Arezzo, lasciando i giocatori e i tifosi delusi e frustrati. La squadra aveva resistito fino a quel momento, ma il risultato si decide solo negli ultimi istanti, trasformando la tensione in sconfitta. La gara si è svolta tra momenti intensi e nervosi, con un finale che ha sorpreso tutti i presenti.
Sembrava una battaglia vera, di quelle sporche, tese, nervose fino all’ultimo respiro. E invece, quando il pareggio sembrava ormai in cassaforte, un rigore al 95’ condanna l’Arezzo e lascia soltanto rabbia, amaro in bocca e mille rimpianti. La squadra amaranto era partita bene, con personalità e voglia di far male. Già al 16’ episodio caldo: Gilli viene spintonato da Gori, proteste furiose e tensione che sale subito anche in panchina. L’Arezzo tiene il campo con ordine e prova a sfondare, soprattutto quando D’Uffizi, sfruttando le sovrapposizioni sulla fascia del numero 17 ascolano, allarga il gioco sulla destra: arriva il cross, e solo un salvataggio sulla linea nega il vantaggio amaranto. 🔗 Leggi su Lortica.it
Articoli correlati
L’Intelligenza artificiale, come il cortigiano davanti al re, ci accontenta ma non ci correggeIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.
Cosa ci dicono le foto del 2016? Ci vestivamo peggio ma ci preoccupavamo meno del giudizioTikTok e Instagram da giorni sono il regno della nostalgia: dominano incontrastate le foto del 2016.
Leggi anche: Trump al Corriere: "Stiamo stravincendo, non ci vorrà molto". Poi il post sulla Nato: "Non fa niente per noi, ma non ci serve aiuto"