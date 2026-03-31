Chloe Watson Dransfield trovata morta in strada a Leeds tre adolescenti arrestati e accusati di omicidio
A Leeds, una ragazza di 16 anni è stata trovata morta in strada. Tre adolescenti di 17, 18 e 19 anni sono stati arrestati e accusati di omicidio in relazione alla sua morte. Le autorità hanno avviato le indagini e proceduto alle misure legali nei confronti dei sospettati. La vittima è deceduta nella zona della città senza ulteriori dettagli sul contesto.
Per la morte della 16enne Chloe Watson Dransfield, avvenuta a Leeds, sono stati arrestati e accusati di omicidio tre adolescenti di 18,19 e 17 anni. Sono ancora in corso le indagini per capire il movente dietro l'aggressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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