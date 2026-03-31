Chloe Watson Dransfield trovata morta in strada a Leeds tre adolescenti arrestati e accusati di omicidio

A Leeds, una ragazza di 16 anni è stata trovata morta in strada. Tre adolescenti di 17, 18 e 19 anni sono stati arrestati e accusati di omicidio in relazione alla sua morte. Le autorità hanno avviato le indagini e proceduto alle misure legali nei confronti dei sospettati. La vittima è deceduta nella zona della città senza ulteriori dettagli sul contesto.