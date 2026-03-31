Chiara Tenore, ventidue anni, è deceduta venerdì 27 marzo a seguito di un incidente stradale. L’incidente si è verificato in una strada urbana e ha coinvolto più veicoli. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. La giovane è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo.

La cerimonia nella chiesa di San Tommaso d'Aquino a Pontenuovo. La tragedia il 27 marzo nella zona industriale di Sermoneta Ha perso la vita a 22 anni, vittima di un terribile incidente stradale avvenuto venerdì 27 marzo, Chiara Tenore. La ragazza era alla guida di un'auto mentre suo cognato viaggiava sul sedile accanto, quando all'incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata, nella zona industriale di Sermoneta, si è scontrata con un camion. Un impatto fatale, che è costata la vita alla ragazza e ha lasciato ferito l'altro passeggero. Oggi, 31 marzo, l'ultimo saluto. I funerali della giovane sono in programma alle 15,30 nella chiesa di San Tommaso d'Aquino a Pontenuovo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Chiara Tenore, morta a 22 anni in un incidente stradale: oggi l'ultimo salute

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