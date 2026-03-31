Chiara Mocchi, docente colpita con un coltello in un episodio avvenuto a Trescore Balneario, è stata dimessa dall'ospedale e si trova ora nella casa del fratello. La docente ha espresso il desiderio che i nipoti non si spaventino. L'episodio ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le forze dell'ordine continuano le indagini per chiarire quanto accaduto.

“Non vedo l’ora di tornare in classe dai miei alunni”, è uno dei primi pensieri ai quali si abbandona Chiara Mocchi, la prof accoltellata da un suo studente a Trescore Balneario. Da un giorno ha lasciato l’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove era stata trasportata a seguito dell’aggressione. A Bergamo, dove trascorrerà la sua convalescenza, è ospite del fratello e ritrova i suoi adorati nipoti: “Non è che si spaventano vedendo la zia in questo stato, tutta bendata?”, riferisce attraverso il suo avvocato Angelo Lino Murtas a Repubblica. La prof è tornata a casa Il pensiero per gli studenti di Trescore Balneario Come sta Chiara Mocchi L'aggressione a scuola La prof è tornata a casa Da lunedì 30 marzo Chiara Mocchi, la prof di 57 anni aggredita nella scuola di Trescore Balneario da un suo studente 13enne, è fuori dall’ospedale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chiara Mocchi, prof accoltellata a Trescore Balneario torna a casa dai nipoti: "Spero non si spaventino"

Articoli correlati

Prof Chiara Mocchi accoltellata a Trescore Balneario punta il dito contro il 13enne: "Indottrinato dai social"La prof Chiara Mocchi, accoltellata mercoledì scorso nei corridoi della scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario, ha scritto una nuova...

Leggi anche: Chiara Mocchi accoltellata a Trescore Balneario, prof scrive una lettera dall'ospedale: "Non provo rabbia"

Tutto quello che riguarda su Chiara Mocchi

Temi più discussi: Chiara Mocchi, chi è l’insegnante di Trescore Balneario accoltellata da uno studente; Bergamo, chi è Chiara Mocchi, l'insegnante accoltellata da un suo studente. L'amore per il francese e per la poesia: Seria e stimata; ? Prof accoltellata in diretta Telegram: materiale esplosivo a casa del 13enne - BresciaToday; Chiara Mocchi, la prof accoltellata, la passione per le lingue e la poesia.

Chiara Mocchi, prof accoltellata a Trescore Balneario torna a casa dai nipoti: Spero non si spaventinoChiara Mocchi ha lasciato l'ospedale e passerà la convalescenza a Bergamo. Il primo pensiero della prof accoltellata a Trescore Balneario ... virgilio.it

Chiara Mocchi, la prof accoltellata: «Meno bla bla a scuola, negli smartphone insidie impensabili. All'alunno eroe darei una medaglia»La prof di francese accoltellata dal suo studente tredicenne «confuso, trascinato e indottrinato dai social», ma salvata dal «coraggio immenso di un altro mio alunno, anche ... leggo.it

Prof accoltellata a scuola, la lettera dall’ospedale: “Mi ha salvata un altro alunno di 13 anni”. Come sta Chiara Mocchi https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/prof-accoltellata-trescore-balneario-salvata-da-studente-13-anni/ - facebook.com facebook

LETTERA APERTA DELLA PROFESSORESSA CHIARA MOCCHI DOPO ESSERE STATA ACCOLTELLATA - La prof accoltellata è stata dimessa: "Mi ha salvata un altro studente" La professoressa Chiara Mocchi è stata dimessa oggi dall'ospedale Papa Giov x.com