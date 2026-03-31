Domani si gioca la partita tra Bosnia e Italia valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. L’arbitro designato per questa sfida proviene da una nazione europea e ha già diretto incontri con le squadre nazionali e club italiani in passato. La designazione ufficiale è stata comunicata dall’organo competente e riguarda anche eventuali precedenti con le squadre coinvolte.

È arrivato il momento della resa dei conti per la Nazionale italiana di calcio, che si appresta ad affrontare in trasferta la Bosnia sul campo di Zenica nella finale playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. Ultima spiaggia per gli azzurri, che devono necessariamente vincere il match di stasera (sfida secca, con supplementari e rigori in caso di parità) per accedere alla fase finale della Coppa del Mondo in programma quest’estate tra Stati Uniti, Canada e Messico. La UEFA ha designato Clement Turpin come arbitro di Bosnia-Italia, puntando sull’esperienza a livello internazionale e sulla qualità del 43enne francese, che evoca però ricordi drammatici nella memoria di alcuni giocatori azzurri come Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Sandro Tonali e Gianluca Mancini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi sarà l’arbitro di Bosnia-Italia? Nazionalità e precedenti con azzurri e club nostrani

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