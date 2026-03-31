Un rappresentante delle forze dell’ordine ha dichiarato che chi commette violenze non deve rimanere in circolazione, sottolineando che le strade non devono essere considerate un luogo per comportamenti che mettono a rischio l’incolumità pubblica. La frase evidenzia l’intenzione di eliminare le minacce che possono coinvolgere cittadini incapaci di difendersi.

"Non ci deve essere spazio, nelle strade, per ciò che può rappresentare una minaccia per l’incolumità dei cittadini, a partire da quanti non possono difendersi da soli. Le leggi, come la società, devono evolversi ed essere efficaci e non simboliche". A dichiararlo è il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro dopo che una giovane commerciante, come riferito nell’edizione di ieri, è stata colpita con un cacciavite all’altezza dell’inguine da un 38enne indiano. La vittima si è rifiutata di concedere una seconda bevanda alcolica in omaggio al 38enne, poi denunciato in stato di libertà. "Minacciare – sottolinea Cavallaro – tanti anni di carcere per certi reati, poi difficilmente perseguibili, non serve più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Chi fa queste violenze non può restare in giro"

Articoli correlati

La simulazione clamorosa di Barella fa il giro del mondo, almeno gli arbitri internazionali non abboccano a queste sceneggiateBarella entra in area e cade dopo un contatto, ma il difensore colpisce prima il pallone.

Cartelle esattoriali, queste saranno annullate: ecco chi può festeggiareBuone notizie per migliaia di contribuenti italiani che potranno affrontare con più calma il recupero dei debiti.

Abandoned, she married the crippled heir! Seven handsome boys regret it, but too late!

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Chi fa queste violenze non può restare in giro; RD Congo, sempre più violenze. In Kivu stupro come arma di guerra; Il Papa: vicini a chi non può vivere i riti di questi giorni, il nostro Dio rifiuta la guerra; Basta stupri, Rosi ti vendicheremo. Tor Tre Teste non ci sta: pronta una fiaccolata per la gatta violentata.

Violenza giovanile: perché reprimere è inutileAggressioni verbali e fisiche. Bullismo che spinge anche al suicidio. Stupri e omicidi. La rabbia dei ragazzi contro i coetanei affolla le cronache e rivela ... repubblica.it

Chi sostituirà Santanchè e gli altri: Caramanna in pole per il Turismo - facebook.com facebook

Gli amici, i paradisi fiscali e le holding schermate: chi c’è dietro l’operazione “Twiga bis” di Santanchè. Una tenda a 12mila €. In società Kunz, Paola Ferrari, il misterioso albanese e il cognato di guido Bertolaso. @thomasmackinson x.com