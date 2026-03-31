Moise Kean è un attaccante che attualmente gioca nella Fiorentina. La sua carriera include esperienze in diverse squadre italiane e straniere, e ha rappresentato l’Italia in diverse competizioni internazionali. È stato al centro di notizie riguardanti la sua vita privata, tra cui relazioni sentimentali e la presenza di un figlio segreto. Kean ha avuto anche un passato di relazioni sentimentali con ex partner.

Oggi Moise Kean è un attaccante della Fiorentina, squadra con cui ha ritrovato continuità e centralità nel reparto offensivo. Dopo esperienze importanti con club come Juventus, Paris Saint-Germain ed Everton, il suo approdo a Firenze ha rappresentato una fase di maturazione, sia tecnica che mentale. Questa crescita gli ha permesso di riconquistare spazio anche con la Nazionale italiana di calcio. Proprio oggi, infatti, Moise Kean è atteso come titolare e guiderà l’attacco dell’Italia nella sfida contro la Bosnia per la qualificazione al Mondiale di calcio. La vita sentimentale di Moise Kean è spesso rimasta lontana dai riflettori. Per diverso tempo è stato legato a Nif Brascia, ragazza di origini thailandesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Moise Kean, il bomber nella nazionale italiana: carriera, fidanzata, ex e figlio segreto

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