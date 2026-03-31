Ilaria Galassi è in una relazione con Daniele Brunone, un parrucchiere di Roma. La coppia è insieme da diversi anni e lei ha dichiarato che lui rappresenta un punto di riferimento importante nella sua vita, sottolineando la sua costante presenza. Brunone è noto nel settore dell’hairstyling e la loro relazione è stata oggetto di attenzione pubblica.

Ilaria Galassi è legata al compagno Daniele Brunone, noto hair stylist di Roma. Insieme da circa 15 anni, non hanno compiuto il grande passo del matrimonio, ma insieme hanno vissuto un evento altrettanto lieto: la nascita di Riccardo, primo figlio della coppia e secondo per Ilaria Galassi dopo Rocco avuto con l’ex compagno Giuseppe. Insieme hanno aperto un salone a Roma nel quartiere Parioli. Tuttavia, a causa della pandemia da Covid, Ilaria e Daniele sono stati costretti a chiudere l’attività. Sembra però che il compagno abbia oggi un nuovo salone nei pressi di Fiumicino. “È stato temerario, ha avuto carattere, non mi ha mai mollata e ha sempre capito le situazioni; ora stiamo insieme da più di 15 anni”, raccontava così Ilaria Galassi – in una recente intervista a Verissimo – dell’amore per il suo compagno Daniele Brunone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Daniele Brunone, il compagno di Ilaria Galassi: “Lui per me è tutto, è sempre stato presente”

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