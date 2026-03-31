Una docente è stata accoltellata da uno studente in una scuola italiana, provocando grande scalpore nel paese. L’incidente si è verificato in un istituto scolastico, coinvolgendo un alunno che ha ferito la docente con un'arma da taglio. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Una vicenda che ha sconvolto l’Italia intera e riportato al centro il tema della sicurezza nelle scuole. Chiara Mocchi, docente di francese, è diventata suo malgrado il simbolo di un episodio drammatico avvenuto in provincia di Bergamo. Ma chi è davvero l’insegnante accoltellata da un suo alunno? E cosa sappiamo della sua storia personale e professionale? Chiara Mocchi è una docente di francese di 57 anni, da anni impegnata nel mondo della scuola con passione e dedizione. Insegna presso l’istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove è conosciuta e stimata da colleghi, studenti e famiglie. Colleghi ed ex alunni la descrivono come una docente “seria, dedicata e appassionata”, capace di instaurare un rapporto umano profondo con i ragazzi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Chiara Mocchi, la docente accoltellata da un alunno

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