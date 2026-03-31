Nelle prossime festività di Pasqua e Pasquetta in provincia di Frosinone, il tempo sarà caratterizzato da temperature inferiori alla media stagionale a causa di un'ulteriore irruzione di aria fredda arrivata a marzo. Attualmente, si registrano nevicate sull'Appennino fino a quote collinari, e le condizioni meteorologiche prevedono un clima fresco e variabile durante i giorni di festa.

L'irruzione di aria fredda di fine marzo ha le ore contate. Temperature fino a 20°C per il weekend festivo Il mese di marzo si sta congedando con un'ennesima e tardiva irruzione di aria fredda, che in questi giorni ha spinto i termometri al di sotto delle medie stagionali e ha riportato la neve sull'Appennino fino a quote collinari. Tuttavia, questa fase instabile è destinata a esaurirsi rapidamente, lasciando spazio a un ponte pasquale - secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com - caratterizzato da stabilità atmosferica e clima decisamente mite. La transizione verso un meteo più primaverile avverrà in modo graduale. Sulla città di Frosinone, l'avvicinamento al fine settimana festivo sarà caratterizzato dai seguenti fenomeni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta in provincia di Frosinone

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