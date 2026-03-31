Che cosa è successo alle canzoni dei Mondiali?

Durante i Mondiali, alcune canzoni sono diventate iconiche, mentre altre sono passate inosservate. Un aneddoto riguarda un rigore sbagliato da un calciatore noto in una finale, evento che ricorda un episodio del passato e suscita emozioni intense. La partita e le emozioni legate ai tiri dal dischetto restano impressi nella memoria di molti tifosi, ricordando momenti di tensione e suspense durante le competizioni mondiali.

Non ho mai visto il rigore sbagliato da Roberto Baggio contro il Brasile. Avevo 9 anni e non ressi il montare di ansia che saliva durante il susseguirsi di calci dal dischetto. Uscii di casa con mio nonno. In California erano le 15:30 circa, in Italia mezzanotte. C’era un silenzio di tomba, le strade erano vuote. Pensai che le grida della gente mi avrebbero suggerito il risultato della partita. Nessuno gridò e di lì a poco andai a letto. Per tanti USA ‘94 è stato un sogno febbrile. Campi verdi smeraldo inondati di sole e stadi gremiti e colorati, osservati di notte da piccoli schermi, col magone di essere dall’altra parte del mondo. Per la prima volta comparivano i nomi dei giocatori sulle maglie. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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