Cesena avanti tutta Piegata anche Reggio

L’Elettromeccanica Angelini Cesena ha centrato la sesta vittoria consecutiva nel girone di ritorno del campionato di pallavolo femminile di serie B1, superando Reggio Emilia in trasferta con il punteggio di 1-3. La partita si è conclusa con i parziali di 25-14, 18-25, 21-25 e 23-25. La squadra romagnola ha ottenuto un risultato positivo su otto turni disputati in questa fase del torneo.

Missione compiuta per l’ Elettromeccanica Angelini Cesena che a Reggio Emilia strappa la sesta vittoria del girone di ritorno del torneo di pallavolo femminile di serie B1 su otto turni disputati, grazie al successo per 1-3 (25-14, 18-25, 21-25, 23-25). Altri tre punti in cassaforte per le bianconere dunque, bravissime a reagire con carattere dopo la batosta del primo set, e soprattutto a mantenere i nervi saldi nei momenti cruciali. L’evidente cambio di marcia degli ultimi mesi testimonia le qualità di un roster che dopo essere andato fuori giri all’inizio del torneo, si è ritrovato, compattandosi e rimettendo in campo quel piglio che nelle precedenti stagioni era sempre valso la permanenza ai piani alti della classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena avanti tutta. Piegata anche Reggio Articoli correlati Montecchio avanti tutta. Anche il Tolentino va koTolentino 1 K Sport Montecchio 2 Edoardo, Diouane, Tizi, Romitelli, Giandomenico (36’ st Mariani), Tomassetti, Alberione, Tortelli, Moscati, Rozzi,... Sinner avanti tutta, imperatore anche nel deserto: batte Popyrin in due set e vola ai quarti di DohaJannik Sinner si qualifica per i quarti di finale al Qatar ExxonMobil Open, torneo Atp 500 in scena sul duro della capitale del Qatar (con montepremi...