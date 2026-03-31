Cervignano | scavi rivelano 2000 anni di storia sotto la chiesa

A Cervignano del Friuli, scavi recenti sotto la chiesa hanno portato alla luce resti e tracce che risalgono a circa 2000 anni fa. Un gruppo di appassionati ha visitato sia la Cappella Bresciani sia la Chiesa di San Michele Arcangelo, esplorando le testimonianze storiche e spirituali della zona. Le operazioni di scavo sono state condotte da archeologi e volontari locali.

Un gruppo di appassionati ha esplorato le radici storiche e spirituali di Cervignano del Friuli, visitando la Cappella Bresciani e la Chiesa di San Michele Arcangelo. L’iniziativa, promossa da enti locali con il patrocinio comunale, ha messo in luce stratificazioni archeologiche che confermano l’antichità del culto nella Bassa Friulana. La mattinata si è svolta tra via Trieste e il sottosuolo della parrocchiale, guidati dallo storico Antonio Rossetti e dall’archeologa Annalisa Giovannini. Le scoperte nel sottosuolo rivelano una continuità abitativa che collega il passato romano all’attuale tessuto religioso del territorio. L’eredità gentilizia e il nucleo fondativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cervignano: scavi rivelano 2000 anni di storia sotto la chiesa Articoli correlati Aquileia: nuovi scavi rivelano 150 ettari di storia romana nascostaLa città romana di Aquileia, patrimonio Unesco nel cuore del Friuli Venezia Giulia, sta vivendo una fase di intensa attività archeologica e di... Alba: sotto la città del tartufo, 2000 anni di storia tra romani e medioevo svelati.Alba, la città piemontese celebre per il tartufo bianco e i suoi vini pregiati, svela un tesoro inatteso: un intricato reticolo di gallerie, resti...