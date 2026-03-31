Ceramica oltre i confini Sciacca guarda al Marocco per nuove opportunità

Gli amministratori di Sciacca hanno partecipato a Palermo a un incontro istituzionale presso il Consolato del Marocco, con l’obiettivo di esplorare nuove opportunità per il settore della ceramica locale. Durante l’incontro, sono stati discussi possibili scambi commerciali e collaborazioni tra le due realtà, nel tentativo di rafforzare i rapporti internazionali e promuovere le produzioni artigianali della città.

Nuove prospettive internazionali per la ceramica di Sciacca. L’assessore alle Attività produttive e al turismo Francesco Dimino e l’assessore alla Cultura e vicesindaco Maria Grazia Cacio hanno partecipato a Palermo a un incontro istituzionale al Consolato del Regno del Marocco, avviando un confronto sulle opportunità di sviluppo del comparto. Al tavolo anche le città di Caltagirone e Santo Stefano di Camastra, in un dialogo coordinato dal Distretto produttivo delle ceramiche siciliane e alla presenza della console del Marocco. Al centro dell’incontro, il valore della ceramica come elemento identitario, culturale ed economico per i territori coinvolti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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