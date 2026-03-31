Ceramica oltre i confini Sciacca guarda al Marocco per nuove opportunità

Da agrigentonotizie.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli amministratori di Sciacca hanno partecipato a Palermo a un incontro istituzionale presso il Consolato del Marocco, con l’obiettivo di esplorare nuove opportunità per il settore della ceramica locale. Durante l’incontro, sono stati discussi possibili scambi commerciali e collaborazioni tra le due realtà, nel tentativo di rafforzare i rapporti internazionali e promuovere le produzioni artigianali della città.

Nuove prospettive internazionali per la ceramica di Sciacca. L’assessore alle Attività produttive e al turismo Francesco Dimino e l’assessore alla Cultura e vicesindaco Maria Grazia Cacio hanno partecipato a Palermo a un incontro istituzionale al Consolato del Regno del Marocco, avviando un confronto sulle opportunità di sviluppo del comparto. Al tavolo anche le città di Caltagirone e Santo Stefano di Camastra, in un dialogo coordinato dal Distretto produttivo delle ceramiche siciliane e alla presenza della console del Marocco. Al centro dell’incontro, il valore della ceramica come elemento identitario, culturale ed economico per i territori coinvolti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

ceramica oltre i confini sciacca guarda al marocco per nuove opportunit224
© Agrigentonotizie.it - Ceramica oltre i confini, Sciacca guarda al Marocco per nuove opportunità

Articoli correlati

Asse Sicilia-Marocco, Tamajo incontra console: "Costruiamo nuove opportunità per le imprese"“Vogliamo rafforzare i rapporti economici tra la Sicilia e il Marocco e creare nuove opportunità concrete per le nostre imprese.

Leggi anche: Carrara, c’è il nuovo comitato scientifico. «Un museo che guarda oltre i confini»

Contenuti e approfondimenti

Discussioni sull' argomento Coverings, il mercato americano regge la crisi; Ceramics of Italy porta nuove soluzioni applicative, collezioni e un ricco programma a Coverings 2026; Positano, l’estate comincia quando riaprono le botteghe: Ceramica Assunta accende la stagione 2026; Porcellana, migrazione e identità: il lavoro di Sin-ying Ho attraverso i confini culturali.

ceramica oltre i confiniCeramica vietrese, Fenailp: «Una svolta per il futuro del settore»«L'introduzione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali è un passo fondamentale» ... msn.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.