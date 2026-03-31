C’era una casa molto carina… - laboratorio artistico

Una casa trasformata in laboratorio artistico si presenta come uno spazio ricco di materiali destrutturati e angoli accoglienti. È stato allestito per essere esplorato attraverso il corpo, i sensi e la creatività, offrendo un ambiente che invita a scoprire e sperimentare. L’obiettivo è creare un luogo in cui l’arte e l’abitazione si incontrano, stimolando l’interazione sensoriale e l’espressione personale.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Tra materiali destrutturati e angoli accoglienti la CASA diventa uno spazio da scoprire con il corpo, con i sensi e con la creatività. Un’esperienza di gioco per i più piccoli che favorisce la curiosità, il movimento e le prime esplorazioni simboliche. Laboratorio artistico per bambine e bambini da 1 ai 3 anniA cura di Claudia Saracchi e Rossana Maggi, nell’ambito della rassegna Campsirago Luogo d’Arte. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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