Centri rimpatri in Albania il negoziato è appena iniziato | ecco perché la propaganda di FdI sul voto europeo non regge

Da lanotiziagiornale.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 marzo 2026, il Parlamento europeo ha dato il via a un negoziato riguardante i centri rimpatri in Albania. La decisione è stata accolta con entusiasmo dal governo italiano, che ha commentato l’evento come un risultato positivo. La discussione riguarda principalmente le modalità e i tempi di rimpatrio dei richiedenti asilo, mentre la propaganda politica sul voto europeo ha attirato critiche e contestazioni.

Il 26 marzo 2026, il Parlamento europeo ha approvato l’avvio di un negoziato. Il governo italiano ha festeggiato come se avesse vinto una guerra. Fratelli d’Italia ha diffuso un comunicato: “Immigrazione: Ue segue linea governo Meloni”. Sara Kelany, responsabile del dipartimento Immigrazione, ha chiesto alla sinistra il «mea culpa» per aver ostacolato i centri in Albania: chi lo ha fatto ha agito «sulla base di una ideologia che fa l’interesse di una parte e va a discapito dell’interesse nazionale». Il Parlamento ha approvato un mandato negoziale, non una legge: 389 a favore, 206 contrari, 32 astenuti. Vitalba Azzollini ha scritto: “Peccato non dicano che quei centri, al momento, non sarebbero conformi alla disciplina Ue vigente, e nemmeno a quella in corso di elaborazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Discussioni sull' argomento Il Parlamento europeo ha approvato la creazione di centri di rimpatrio per migranti; Migranti, il modello Albania fa breccia anche in Europa. Meloni: Finalmente nella direzione giusta; Il parlamento europeo approva la creazione di hub di rimpatrio per migranti; Migranti, dall’Ue stretta sui rimpatri e via libera agli hub nei Paesi terzi.

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