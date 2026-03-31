Centrale a carbone in stand by sino al 2038 | decreto alla Camera per il voto Tabarelli | Bene non frena i progetti green
La Camera sta per votare un decreto che mantiene in stand-by fino al 2038 una centrale a carbone. Un esperto ha commentato che questa decisione non ostacola i progetti di sviluppo di energie rinnovabili. Inoltre, è stato annunciato che le manifestazioni di interesse e l'attività di riserva a freddo per la stessa centrale possono procedere contemporaneamente.
«Le manifestazioni d'interesse e l'attività di riserva a freddo della centrale Enel di Cerano possono andare di pari passo». Ritiene possibile una convivenza tra questi due percorsi il presidente di Nomisma Energia (società indipendente di ricerca in campo energetico e ambientale), Davide Tabarelli dopo la decisione che il governo si appresta nelle prossime ore a ratificare per il mantenimento delle centrali a carbone in “riserva fredda” fino al 2038 e che coinvolge anche Brindisi. Da un lato la conservazione dell’impianto a carbone, dall’altro il lavoro legato all’Accordo di programma per avviare nelle aree a ridosso di Cerano, ma non solo, progetti legati alla reindustrializzazione del territorio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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