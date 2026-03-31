Centrale a carbone in stand by sino al 2038 | decreto alla Camera per il voto Tabarelli | Bene non frena i progetti green

La Camera sta per votare un decreto che mantiene in stand-by fino al 2038 una centrale a carbone. Un esperto ha commentato che questa decisione non ostacola i progetti di sviluppo di energie rinnovabili. Inoltre, è stato annunciato che le manifestazioni di interesse e l'attività di riserva a freddo per la stessa centrale possono procedere contemporaneamente.