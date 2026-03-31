Céline Dion è davvero tornata | annunciata una residency a Parigi prevista in autunno

Nel giorno del suo cinquantottesimo compleanno, la cantante ha annunciato una residency a Parigi prevista per l'autunno. La notizia ha fatto felici i fan, che attendevano da tempo un suo ritorno sulle scene. La cantante non si era esibita dal vivo da diverso tempo, e l'annuncio ufficiale ha generato grande attesa tra il pubblico.

Nel giorno del suo cinquantottesimo compleanno, è stata Céline Dion a fare un enorme regalo ai suoi fan, che attendevano da tempo il suo ritorno. La cantante canadese ha annunciato, attraverso un videomessaggio, una residency alla Paris La Défense Arena, che si estenderà tra settembre e ottobre. La superstar sarà a Parigi per un totale di dieci concerti, due a settimana (uno il sabato e uno il mercoledì), in modo da consentirle di recuperare, tra uno show e l’altro, le energie, minate dai problemi di salute che l’hanno tenuta lontana dalle scene per anni. Gli spettacoli saranno curati dal direttore creativo Willo Peron. Céline Dion alla Paris La Défense Arena: info e biglietti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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