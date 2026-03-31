C' è il nome del nuovo numero due dell' Autorità portuale

È stato annunciato il nome del nuovo segretario generale dell'Autorità portuale, incaricato di ricoprire la posizione di secondo livello dopo il presidente. Questa nomina segue quella del nuovo numero due dell’ente portuale, che ha recentemente assunto il suo ruolo. Le due nomine sono state comunicate ufficialmente e riguardano figure che supporteranno l’operato dell’ente nel prossimo periodo.

Dopo quattro mesi di attesa la nomina va a Natale Ditel, avvocato cagliaritano con un'esperienza pluriennale nei porti di Sardegna. Lascia l'incarico da sovrintendente alla sicurezza a Genova. "Massimo dialogo con lavoratori", annuncia C'è il nome del nuovo segretario generale – il numero due dopo il presidente Marco Consalvo – dell'Autorità portuale. È Natale Ditel, avvocato cagliaritano classe 1964, nominato questa mattina, 31 marzo, dal comitato di gestione con voto unanime da capitaneria di porto, Comune e Regione. Niente fortuna, insomma – come sembrava da tempo chiaro –, per la nomina “in divisa” del capitano di fregata Gianluca Civitarese che aveva sollevato un polverone nell'opposizione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Articoli correlati Roberto Mantovanelli è il nuovo segretario dell'Autorità portuale di VeneziaIl comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha nominato oggi Roberto Mantovanelli come segretario... Isola del Giglio, al via il restyling del porto e dell’area ricettiva: investimenti congiunti di Regione e Autorità portualeISOLA DEL GIGLIO – Un piano di potenziamento strutturale e di riqualificazione estetica sta interessando l’Isola del Giglio, supportato da un quadro... 3.000 años de CÁDIZ en 20 minutos ⌛ Tutti gli aggiornamenti su C'è il nome del nuovo numero due... Temi più discussi: Cittadini Ue, le autorità nazionali devono consentire il cambiamento dei dati sul genere; Mattarella: Si assiste a delegittimazione delle Corti internazionali e dei loro giudici; Papa, Mattarella: ovunque c'è esigenza di parole speranza e concordia; Controllo a Ilaria Salis, ecco l'errore: nessuno in Questura si accorge del nome. La richiesta dalla Germania sulla banda del martello. C'è il nome del nuovo numero due dell'Autorità portualeDopo quattro mesi di attesa la nomina va a Natale Ditel, avvocato cagliaritano con un'esperienza pluriennale nei porti di Sardegna. Lascia l'incarico da sovrintendente alla sicurezza a Genova. Massim ... triesteprima.it Autorità portuale, c'è l'intesa tra la giunta Todde e il governo sulla nomina di BagalàSi avvicina la nomina di Domenico Bagalà a presidente dell'Autorità portuale del mare di Sardegna. La Regione ha dato l'ok alla richiesta di intesa sul nome di Bagalà inviata dal ministero dei ... rainews.it L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha un nuovo direttore generale - facebook.com facebook Ditel nuovo segretario dell'Autorità portuale Adriatico orientale. Consalvo, profilo tecnico come mio braccio destro #ANSA x.com