Nella mattinata di oggi, un incendio ha interessato il tetto di un’abitazione in via Marconi a Castiraga Vidardo, in provincia di Lodi. Le fiamme si sono propagate rapidamente, causando danni alla struttura superiore dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.

Castiraga Vidardo (Lodi), 31 marzo 2026 – Momenti di apprensione, dalla tarda mattinata di oggi, a Castiraga Vidardo, dove un incendio è divampato sul tetto di un’abitazione in via Marconi. L’allarme è scattato alle 13.21, quando sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Alle 16.30 l'intervento era ancora in corso. I soccorsi. Sul luogo dell’emergenza sono arrivate, in particolare, squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano. Per affrontare il rogo, è stato dispiegato un importante dispositivo di soccorso composto da due autopompe, due autobotti — una delle quali in supporto dal comando di Pavia — e due autoscale, con una proveniente in supporto dal comando di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castiraga Vidardo, in fiamme il tetto di un’abitazione in via Marconi

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