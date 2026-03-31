Nel comune di Castel del Piano, in Toscana, il 22 maggio 2025, un corriere di 40 anni è stato attirato in una trappola. Il suo corpo è stato trovato in un pozzo e la sua auto è stata incendiatata nelle vicinanze. La vicenda ha coinvolto elementi di indagine in corso, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.

Nel cuore della Toscana, tra le colline dell’Amiata e i confini della Maremma, si è consumato un dramma che ha scosso la comunità locale: Nicolas Matias Del Rio, di quarant’anni, è stato attirato in una trappola a Castel del Piano il 22 maggio 2025. L’uomo, dopo aver caricato delle borse sul suo Iveco Daily giallo chiaro, è stato ingannato da uno sconosciuto che lo ha convinto a recarsi in un laboratorio chiuso da tempo. La sparizione è durata oltre un mese, fino al ritrovamento del corpo nel giardino di una villetta a Case Sallustri, nascosto in fondo a un pozzo. Il veicolo su cui viaggiava il è stato rinvenuto bruciato a Roccalbegna, privo dei preziosi carichi che trasportava. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castel del Piano: corriere ucciso, corpo in pozzo e auto bruciata

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