Cassa integrazione esaurita per il comparto moda Ora misure urgenti per tutelare le nostre imprese

La cassa integrazione destinata al settore moda è terminata, lasciando molte aziende senza sostegno economico. La situazione richiede interventi immediati per garantire la continuità delle imprese coinvolte. Attualmente, non sono previste ulteriori misure di sostegno e si attende una risposta da parte delle autorità competenti. La fine della cassa integrazione rappresenta una difficoltà concreta per le imprese del comparto.

"La cassa integrazione per il comparto moda è esaurita, servono misure urgenti per tutelare le imprese". Confartigianato, in una nota firmata dal vicepresidente Lorenzo Totò, evidenzia la necessità della proroga per la cassa integrazione scaduta alla fine dello scorso anno. Molte aziende del settore moda hanno consumato interamente il periodo di sostegno previsto dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato, trovandosi oggi prive di strumenti adeguati per affrontare una fase ancora complessa. "Ci sono state 130 domande a livello nazionale per la cassa integrazione in deroga, è uno strumento scarsamente utilizzato, crediamo che questo possa generare resistenze rispetto a una sua proroga, ma il dato va letto nel contesto in cui lo strumento è stato introdotto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Cassa integrazione esaurita per il comparto moda. Ora misure urgenti per tutelare le nostre imprese" Articoli correlati Cassa integrazione “inarrestabile”, la crisi del comparto meccanico modeneseNel corso del 2025 si è assistito ad una attenuazione della crisi della meccanica rispetto al 2024. Imprese piacentine in difficoltà: nel 2025 più 60% le ore di cassa integrazione, straordinaria triplicataNel 2025 le ore di cassa integrazione autorizzate a sostegno dei lavoratori delle imprese piacentine in difficoltà sono state 1 milione e 874 mila,... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Oreficeria aretina in affanno: oltre 80 aziende chiuse, crisi profonda, necessari ammortizzatori straordinari; Moda, Confartigianato: Esaurita la Cassa integrazione, servono misure urgenti per tutelare le imprese. Moda, Confartigianato: «Esaurita la Cassa integrazione, servono misure urgenti per tutelare le imprese»MODA - Forte preoccupazione quella espressa dalla Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo per il fatto che molte aziende del settore moda siano giunte ad aver consumato interamente il per ... cronachefermane.it