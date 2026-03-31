Il collegio nazionale dei probiviri di un partito politico ha deciso di sospendere un consigliere comunale e provinciale di Terni per un periodo di quindici mesi. La sospensione, che prevede uno

Con lo “sconto”, ma sempre di sospensione si tratta. Il collegio nazionale dei probiviri di Forza Italia ha emesso il provvedimento definitivo di sospensione dal partito per 15 mesi nei confronti di Francesco Maria Ferranti, consigliere comunale e provinciale di Terni che nell’aprile del 2025 “decise, in contrasto con le indicazione degli organi regionali, provinciali e comunali del partito, di accettare la proposta di Stefano Bandecchi di ricoprire la carica di vicepresidente” di Palazzo Bazzani. A dare notizia della decisione assunta dall’organismo del partito azzurro sono Stefano Fatale e Antonio De Angelis, rispettivamente segretario provinciale e comunale di Forza Italia Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Caso Ferranti, sospensione con lo “sconto”: “Chico” via da Forza Italia per quindici mesi

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