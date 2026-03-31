L’assessora al Lavoro della regione Piemonte ha annunciato le sue dimissioni dalla giunta regionale, dopo settimane di polemiche e tensioni politiche legate a un episodio noto come caso Bisteccheria. La decisione è arrivata in seguito alle crescenti contestazioni e al clima di sfiducia all’interno del partito di maggioranza. La sua uscita si aggiunge alle altre dimissioni già avvenute in questo contesto.

L’assessora al Lavoro Elena Chiorino ha rassegnato le dimissioni dalla giunta regionale del Piemonte dopo giorni di polemiche e tensioni politiche legate al cosiddetto caso Bisteccheria. La decisione arriva al termine di una fase di crescente pressione istituzionale e mediatica. Chiorino, esponente di Fratelli d’Italia, era finita al centro delle critiche mentre, sullo sfondo, si consumava anche la vicenda politica che ha coinvolto il suo riferimento, Andrea Delmastro. Nei giorni precedenti, l’assessora aveva inizialmente respinto le richieste di lasciare l’incarico, nel tentativo di arginare le ripercussioni sull’esecutivo regionale. In una prima fase, per contenere la crisi, era arrivata anche la scelta di fare un passo indietro dal ruolo di vicepresidente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Caso Delmastro, si è dimessa anche lei! In Fratelli d’Italia è shock

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