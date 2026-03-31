In seguito alle indagini sulla società Le 5 forchette, coinvolta nell’inchiesta per riciclaggio di denaro proveniente dalla criminalità organizzata, due esponenti politici hanno rassegnato le dimissioni. La vicenda riguarda anche il ristorante Bisteccheria d’Italia di Roma, sotto osservazione della magistratura. La situazione ha portato a un ulteriore passo di alcuni rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di chiarire i fatti.

Un’altra giornata di dimissioni sulla scia dell’inchiesta che ha coinvolto la società Le 5 forchette – che controllava il ristorante Bisteccheria d’Italia di Roma -, all’attenzione della magistratura perché sospettata di riciclare soldi della criminalità organizzata. Lunedì 30 marzo 2026 si sono dimessi Elena Chiorino (che aveva già lasciato nei giorni precedenti la vicepresidenza della Regione Piemonte e ha ora lasciato anche il ruolo di assessora regionale) e Cristiano Franceschini, che ha abbandonato l’incarico di assessore di Biella. I due erano soci, insieme al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, de Le 5 forchette. Chiorino: «Continuerò a difendere la mia onorabilità sociale e onestà personale». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Caso Delmastro, si dimettono Chiorino e Franceschini

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