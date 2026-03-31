Il deputato di FdI sarà ascoltato dalla Commissione Antimafia in merito alla vicenda nota come

Andrea Delmastro Delle Vedove (foto) sarà audito in Commissione Antimafia per la Bisteccheria d’Italia. Mentre dagli atti d’indagine della Dda di Roma emerge che i Caroccia hanno "trasferito e reinvestito" nella società Le 5 Forchette srl proventi delle attività illecite del clan di stampo camorristico dei Senese. L’ufficio di presidenza fa sapere di aver avviato un ciclo di audizioni sulla vicenda e sulla famiglia di Michele ‘o Pazzo (il soprannome arriva dalle tante perizie psichiatriche con diagnosi di epilessia e schizofrenia che negli anni Settanta e Ottanta gli hanno evitato il carcere), già affrontata nel filone "Affari di Famiglia e Hydra". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caso Delmastro. L’Antimafia ascolterà il deputato di FdI

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