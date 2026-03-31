Un incendio in un appartamento a Casalmaggiore si è verificato questa mattina poco prima delle 8. All’interno dell’abitazione si trovava un uomo di 94 anni, che è stato trovato senza vita dai soccorritori intervenuti sul posto. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, mentre sul luogo sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Casalmaggiore (Cremona), 31 marzo 2026 - Un anziano di 94 anni, Arnaldo Adorni, è morto questa mattina poco prima delle 8.30 nell' incendio della sua abitazione in via Giovanni Bosio a Agoiolo, frazione di Casalmaggiore, in provincia di Cremona. Le possibili cause. L’anziano abitava solo e, stando almeno agli accertamenti eseguiti fino ad ora dai carabinieri, sulla base anche dello scenario trovato in casa dai primi ad intervenire, i vigili del fuoco, potrebbe essere stato investito da un ritorno di fiamma mentre stava accendendo una stufa a legna. Appartamento inagibile. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto, allertati dai vigili del fuoco, l'anziano era ancora vivo ma è morto poco dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casalmaggiore, incendio in un appartamento: muore a 94 anni Arnaldo Adorni

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