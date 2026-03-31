Nella zona di Voltana è stato approvato un protocollo di intesa riguardante la Casa della Comunità. La firma dell’accordo mira a migliorare i servizi sanitari disponibili nell’area nord del territorio. La decisione è stata presa durante una riunione delle autorità competenti, con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza sanitaria locale.

Casa della Comunità di Voltana: approvato il protocollo di intesa. "Si tratta di un passo concreto finalizzato a rafforzare i servizi sanitari nell’area nord del territorio. La struttura risponde ai bisogni di circa 6mila cittadini tra Voltana e le frazioni limitrofe, in un’area segnata da un forte invecchiamento demografico: oltre il 25 per cento degli abitanti ha più di 65 anni, il 35 per cento vive da solo e le reti familiari sono sempre più fragili". Così Massimo Zannoni, a nome nel gruppo consiliare del Partito Democratico Lugo (di cui è consigliere), commenta l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale di Lugo, del protocollo di intesa tra Azienda Usl della Romagna, Asp (Azienda dei Servizi alla persona) dei Comuni della Bassa Romagna e Comune, per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Voltana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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