Carso 2026 | 5 uscite tra storia e natura da Pasquetta a giugno

Il Carso triestino e sloveno si appresta a ospitare cinque escursioni in programma tra aprile e giugno 2026. Le uscite prevedono percorsi tra storia e natura, offrendo ai partecipanti diverse occasioni di esplorazione durante la primavera e i primi mesi estivi. Le iniziative sono state annunciate e sono rivolte a chi intende scoprire le caratteristiche di questa zona nel periodo di fine stagione invernale.

Il Carso triestino e sloveno si prepara ad accogliere visitatori con una serie di cinque escursioni in programma tra aprile e giugno 2026. L’iniziativa Piacevolmente Carso – primavera, promossa dalle guide di Curiosi di natura, offre percorsi leggeri che uniscono natura, storia e cultura locale. Le uscite sono fissate per le domeniche e la Pasquetta, partendo da punti di ritrovo accessibili con i bus urbani di Trieste. La proposta include anche sconti del dieci percento presso i ristoratori aderenti al progetto Sapori del Carso. Queste attività si inseriscono nel quadro più ampio della Primavera della Mobilità Dolce, un’iniziativa nazionale sostenuta dall’Alleanza per la Mobilità Dolce. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carso 2026: 5 uscite tra storia e natura, da Pasquetta a giugno Articoli correlati Da Buti a Vicopisano, torna “Apassonordico”: percorso tra natura, sport e storiaUn itinerario tra il Monte Pisano, borghi e natura nel cuore della provincia di Pisa. 16 febbraio 2026: tra oroscopo, storia di Tutankhamon e il risvevo della natura.Il 16 febbraio 2026 si apre con un cielo sereno su gran parte d’Italia e un’attenzione particolare a due mondi apparentemente distanti: l’astrologia...