caro benzina autostrade alto adriatico disponibile ad abbassare i prezzi

Autostrade Alto Adriatico ha dichiarato la propria disponibilità a ridurre i prezzi della benzina. La decisione arriva in risposta all’incremento dei costi dei carburanti, legato alla situazione geopolitica in Medio Oriente. La compagnia ha comunicato di sostenere le iniziative del Governo per contenere gli effetti dell’aumento sui consumatori.

Il contenimento fino a 5 centesimi di euro per litro avrà una durata di 20 giorni e si aggiunge alla riduzione di 25 centesimi di euro per litro delle aliquote di accise sui carburanti approvato dal Governo Visto il caro benzina in continuo aumento a causa dell’attuale situazione geopolitica in medio oriente, Autostrade Alto Adriatico annuncia il proprio sostegno al Governo per fronteggiare il caro carburanti determinato dall’attuale situazione geopolitica in Medio Oriente. La proposta è quella di dare contribuire al contenimento dei prezzi petroliferi con la devoluzione delle royalties derivanti dalle sub concessioni relative alle aree di rifornimento carburante presenti nelle aree di servizio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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