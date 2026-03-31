Carlo Carbonari nominato fiduciario Coni
Carlo Carbonari è stato nominato fiduciario del Coni. È noto per essere il presidente della Vbc, il club di volleyball di Viterbo, e questa nomina rappresenta il suo ritorno in questo ruolo dopo alcuni anni. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall'ente sportivo. Carbonari ha già ricoperto precedentemente questa funzione in passato.
Il presidente della Vbc di Viterbo torna a ricoprire questo ruolo dopo anni. Le congratulazioni della sindaca Chiara Frontini Carlo Carbonari è stato nominato fiduciario Coni. Il presidente della Vbc, il volleyball club di Viterbo, torna a ricoprire questo ruolo a distanza di anni. “Verrà sicuramente svolto dalla persona giusta”, afferma la sindaca Chiara Frontini in un messaggio di congratulazioni. “Carbonari - evidenzia Frontini - è un uomo di sport da sempre. La sua esperienza e la sua passione rappresentano un valore aggiunto per la nostra comunità. Questa nomina, questa conferma in qualità di fiduciario Coni, testimonia il riconoscimento delle sue capacità e della sua dedizione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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