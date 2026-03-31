Carlo Carbonari nominato fiduciario Coni

Carlo Carbonari è stato nominato fiduciario del Coni. È noto per essere il presidente della Vbc, il club di volleyball di Viterbo, e questa nomina rappresenta il suo ritorno in questo ruolo dopo alcuni anni. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall'ente sportivo. Carbonari ha già ricoperto precedentemente questa funzione in passato.