Cari ragazzi almeno pulite dopo i bivacchi

Nelle aree frequentate dai giovani si sono accumulati rifiuti come bottiglie di birra, bicchieri di carta, bottiglie di tè abbandonate, buste di plastica e pacchetti di sigarette. Le bottiglie di vetro e gli involucri sono stati trovati sparsi tra i cespugli e sui muretti nelle zone di ritrovo. La presenza di questi rifiuti testimonia un’abitudine di smaltimento non corretta dopo i bivacchi.

Bottiglie di birra a terra, bicchieri di carta tra i cespugli, bottiglie del tè iniziate e lasciate su un muretto e poi buste di plastica e pacchetti di sigarette finiti. Il parco pubblico di Sappanico è meta notturna di gruppi di giovani che se da una parte sembrano apprezzare l’area che funge da ritrovo dei ragazzi della frazione e di quelli delle zone limitrofe, dall’altra non mostrano il buon senso di lasciare pulito. A segnalare come è stato trovato il parco domenica mattina è Fabio Mecarelli, residente della frazione e socio dell’associazione Anti Degrado che ha contribuito a fondare. "Noto con piacere – si è sfogato pubblicando poi anche un post su Facebook – che nel fine settimana i ragazzi si incontrano in tarda serata nel campetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Cari ragazzi, almeno pulite dopo i bivacchi" Articoli correlati Leggi anche: Santa Maria Nuova tra infiltrazioni e bivacchi. Ma almeno per il primo problema c’è la soluzione Leggi anche: Il professor Marti: "Cari ragazzi, attenti. Non esistono le droghe leggere"