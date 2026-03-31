A Cardeto, il Faro sta per essere riqualificato: il vincitore del bando ha dichiarato di voler portare grandi artisti in contatto con la natura. Oggi gli viene consegnata la chiave del parco del Cardeto e, dopo aver esaminato planimetrie e cartografie, potrà avere una visione più dettagliata del progetto di recupero.

"Oggi mi consegnano le chiavi del parco del Cardeto e così, dopo aver visionato planimetrie e cartografie, potrò farmi un’idea più precisa del progetto". Siamo ancora agli albori, ma parte ufficialmente oggi la missione artistica e di recupero del Faro del Cardeto e dell’area circostante che l’ Agenzia del Demanio ha affidato al professor Gino Gianuizzi: "Entro il 2027 contiamo di attivare la nostra idea che miscela insieme arte e paesaggio come chiave di volta per recuperare un’area – spiega al Carlino il professor Gianuizzi dell’Accademia di Belle Arti di Bologna – Non siamo architetti che rigenerano aree attraverso lavori, o meglio siamo anche questo, ma la nostra missione è portare ad Ancona grandi artisti mettendoli in relazione con l’ambiente, col verde, la natura, tutelando il clima per proteggerci dai suoi cambiamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cardeto, rinasce il Faro. Il vincitore del bando: "Porto qui i grandi artisti a contatto con la natura"

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