Carburante di qualità minore di quello pubblicizzato frode scoperta dalla finanza | una denuncia

Le autorità finanziarie hanno scoperto che il carburante distribuito nelle pompe era diverso da quello pubblicizzato, risultando di qualità inferiore. La frode è stata denunciata, evidenziando un contrasto tra la pubblicità e la reale composizione del prodotto offerto ai consumatori. L’indagine ha portato alla luce questa discrepanza tra le informazioni fornite e la merce effettivamente erogata.

Il prodotto petrolifero nell'impianto è risultato essere diverso e meno performante rispetto a quanto riportato nella cartellonistica e sulle pompe erogatrici Il carburante erogato dalle pompe era diverso rispetto a quello pubblicizzato, e di qualità inferiore. La scoperta è stata effettuata dalla guardia di finanza in un controllo avviato nei confronti del gestore di un impianto di Civitanova Marche dalla Guardia di Finanza, volto a verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e sulla corretta comunicazione dei prezzi praticati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’analisi dei militari ha... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Carburante di qualità minore di quello pubblicizzato, frode scoperta dalla finanza: una denuncia Articoli correlati Scoperta a Catania una frode internazionale sul carburante, 5 misure cautelariCATANIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Catania, su delega della locale Procura, ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di... Scoperta frode sulle accise a Udine, così veniva evasa l'Iva con carburante importato illegalmenteEseguiti numerosi controlli e sequestri di prodotti petroliferi dalla Guardia di Finanza nella provincia di Udine, dove sono stati individuati... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Prezzi diversi, rifornimenti poco flessibili: perché molti distributori hanno esaurito il carburante; Gasolio in aumento dopo il taglio delle accise: le regioni italiane con i rincari più consistenti; Come risparmiare fino a 660 euro sul carburante; Tornano le domeniche a piedi? I 10 consigli dell'Iea per ridurre il consumo di carburante. Vendeva carburante di qualità inferiore a quella pubblicizzata, denunciato titolare del distributoreOperazione antifrode della Guardia di Finanza Operazione antifrode nel settore dei carburanti lungo la costa marchigiana. I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Civitanova Marche hanno ... youtvrs.it ++ Caro Carburante a #Sassari e provincia: su 14 distributori controllati 10 irregolarità ++ facebook