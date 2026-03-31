Carabinieri dei Nas nelle mense ospedaliere Irregolari 4 su 10

I carabinieri dei Nas hanno effettuato controlli nelle mense ospedaliere e hanno riscontrato irregolarità in circa il 40% dei casi. Sono state trovate carenze igienico-sanitarie, problemi nella conservazione dei cibi e criticità legate alle strutture. I controlli hanno evidenziato che molte aree non rispettano le norme di sicurezza e igiene previste per i servizi di ristorazione presso le strutture sanitarie.

Carabinieri dei Nas nelle mense ospedaliere. Carenze igienico sanitarie, approssimativa conservazione dei cibi, criticit. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Carabinieri dei Nas nelle mense ospedaliere. Irregolari 4 su 10 Articoli correlati Leggi anche: Carabinieri dei NAS nelle mense degli ospedali. Irregolari 4 su 10 Leggi anche: Mense ospedaliere, controlli a tappeto dei Nas: 4 su 10 sono irregolari Carabinieri dei Nas nelle mense ospedaliere. Irregolari 4 su 10 Approfondimenti e contenuti su Carabinieri dei Nas nelle mense... Temi più discussi: Sanità, controlli Nas in 558 mense ospedaliere: irregolarità in 4 su 10; Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, irregolari 18 su 22; Controlli Nas nelle mense ospedaliere: irregolarità diffuse, criticità anche a Parma; Controlli dei Nas nelle mense degli ospedali in Campania: 18 sporche e non a norma tra Salerno, Avellino e Benevento. Aziende sanitarie, 'bene i controlli dei Nas nelle mense ospedaliere'Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) esprime apprezzamento per l'attività del Ministero della Salute che, attraverso i Carabinieri del Nas, svolge un'azione fondamentale di vi ... ansa.it Controlli del Nas nelle mense ospedaliere: 3 irregolarità rilevateNel corso dell’attività ispettiva sono state complessivamente controllate 558 strutture su tutto il territorio nazionale, di cui 525 operanti nel settore della ristorazione collettiva e 31 afferenti ... rainews.it #TG2000 - Carabinieri dei Nas nelle #mense ospedaliere. Irregolari 4 su 10 #31marzo #TV2000 x.com LA CANAPA COLTIVATA ERA IN REALTA' UNO STUPEFACENTE: ARRESTATO DAI CARABINIERI https://www.sassarinotizie.com/2026/03/31/la-canapa-coltivata-non-era-legale-sentenza-definitiva-arrestato-dopo-due-anni-dai-carabinieri/ - facebook.com facebook