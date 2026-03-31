Cara Elly si va verso il remake de L' assassinio sull' Orient Express

Da iltempo.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gentile Elly Schlein, si fidi di noi. Qui a Il Tempo siamo certamente suoi avversari, ma siamo persone leali e giochiamo sempre a carte scoperte. Mica come quelli che la circondano, la blandiscono, la baciano, le sorridono, ma si preparano inesorabilmente a pugnalarla. Prenda quel gran volpone di Goffredo Bettini: fa il pontiere con Giuseppe Conte per costruire la coalizione, e lei dirà che è cosa buona e giusta per il futuro del centrosinistra. Vero. Ma lei è sicura che poi, al momento decisivo, Bettini non punterà per realismo su Conte a Palazzo Chigi, anziché sostenere lei come candidata premier? Achtung Salis: il pregiudicato e la... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Cara Elly, non ti curar di loro ma decidi e bastaElly di qua, Elly di là, Elly in Europa, Elly in Italia, Elly sì ed Elly no, è il Paese dei Cachi. Mi sembrava di sentire le note di Elio e le Storie tese in questi giorni di dibattito, anzi no di ... huffingtonpost.it

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