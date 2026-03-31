Gentile Elly Schlein, si fidi di noi. Qui a Il Tempo siamo certamente suoi avversari, ma siamo persone leali e giochiamo sempre a carte scoperte. Mica come quelli che la circondano, la blandiscono, la baciano, le sorridono, ma si preparano inesorabilmente a pugnalarla. Prenda quel gran volpone di Goffredo Bettini: fa il pontiere con Giuseppe Conte per costruire la coalizione, e lei dirà che è cosa buona e giusta per il futuro del centrosinistra. Vero. Ma lei è sicura che poi, al momento decisivo, Bettini non punterà per realismo su Conte a Palazzo Chigi, anziché sostenere lei come candidata premier? Achtung Salis: il pregiudicato e la... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cara Elly, si va verso il remake de "L'assassinio sull'Orient Express"

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Temi più discussi: Schlein sul referendum: Nel Paese esiste una maggioranza alternativa. Basta stravolgere la Carta; Campo largo, i sondaggi incoronano Conte; L’emozione di Federica Brignone e Laura Pirovano nel giorno del ricordo di Elena Fanchini; Elezioni comunali Paola De Roberto si candida per De Luca sindaco.

Cara Elly, si va verso il remake de L'assassinio sull'Orient ExpressGentile Elly Schlein, si fidi di noi. Qui a Il Tempo siamo certamente suoi avversari, ma siamo persone leali e giochiamo sempre a carte scoperte. iltempo.it

Cara Elly, non ti curar di loro ma decidi e bastaElly di qua, Elly di là, Elly in Europa, Elly in Italia, Elly sì ed Elly no, è il Paese dei Cachi. Mi sembrava di sentire le note di Elio e le Storie tese in questi giorni di dibattito, anzi no di ... huffingtonpost.it

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