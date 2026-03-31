Caporossi | Picchio d’Oro diamolo all’Avis

Le opposizioni criticano gli amministratori regionali, affermando che il sistema sanitario è vicino al collasso e definiscono una presa di posizione un'offesa alla generosità di migliaia di donatori. La discussione nasce in risposta alla proposta di assegnare un riconoscimento chiamato Picchio d’Oro all’Avis, un'associazione di donatori di sangue.

Le opposizioni alzano la voce contro gli amministratori regionali, parlando di un sistema sanitario "vicino al collasso" e di un’offesa profonda al gesto altruistico di migliaia di donatori. Durissimo il commento di Michele Caporossi (Progetto Marche Vive): "Si rischia di scoraggiare il dono, il bene più grande della nostra comunità. Chiederemo di conferire il Picchio d’Oro 2026 ad Avis e operatori: la più alta onorificenza a chi dona parte di sé. È indispensabile che sia fatta piena luce e la politica si assuma le responsabilità: non si devono più ripetere simili sprechi ". Sulla stessa linea il Pd, che punta il dito contro l’assessore Calcinaro e il presidente Acquaroli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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