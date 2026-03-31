Capodimonte la parte meno conosciuta del Lago di Bolsena che racchiude fiabe e gourmet

Capodimonte si trova sulle sponde del Lago di Bolsena ed è un borgo poco frequentato rispetto ad altre località della zona. La sua posizione offre viste tranquille sul lago, e il centro storico presenta un insieme di strade e edifici tradizionali. La zona è nota per alcuni ristoranti e trattorie che propongono cucina locale, attirando visitatori interessati ai sapori autentici del territorio.