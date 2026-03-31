Caparezza cancella gli incontri dei fan per motivi di salute | Un problema mi costringe a controlli immediati
Il cantante ha annullato gli incontri con i fan previsti a Modena e Catanzaro, quest'ultimo sarà recuperato in seguito. La decisione è stata presa a causa di problemi di salute che richiedono controlli immediati. L'artista ha comunicato la cancellazione attraverso i canali ufficiali, precisando che l'incontro a Catanzaro sarà recuperato in una data successiva.
Caparezza annulla incontri a Modena e Catanzaro - che sarà recuperato - per controlli urgenti di salute. Il rapper non chiarisce se legati ad acufene e ipoacusia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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