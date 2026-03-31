Nelle strade di una zona residenziale si sono verificati episodi di rumore e confusione tra auto e moto, causando disagio tra i residenti. La situazione ha portato alcuni cittadini a segnalare i problemi alle autorità locali. Il capogruppo di una lista civica ha inviato una lettera al sindaco e al prefetto per chiedere interventi. La questione riguarda soprattutto le notti, caratterizzate da rumori molesti e traffico intenso.

ZIBiDO Notti insonni a causa dei rumori notturni e caos fra auto e moto. Il capogruppo di Insieme Yuri Corisio scrive a sindaco e prefetto. "Nei giorni scorsi ho ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini della frazione di San Pietro Cusico riguardo a situazioni che stanno creando forte disagio, in particolare nell’area dei Laghi Carcana. Le segnalazioni parlano di un significativo afflusso di veicoli nelle ore serali e notturne, con episodi di rumore elevato, passaggi a velocità sostenuta e manovre ritenute pericolose, soprattutto in prossimità della rotonda di accesso alla frazione. In alcuni casi è stato segnalato anche il ripetersi di giri attorno alla rotatoria tali da rendere difficoltosa l’immissione degli altri veicoli - spiega Corisio -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caos in strada e notti insonni . Disagi per i residenti: è protesta

Articoli correlati

Leggi anche: Notti ancora insonni per i residenti: prosegue il maxi cantiere

Le notti insonni dei residenti di Piazza Purgatorio: "Ragazzini disturbano e distruggono tutto"Abbiamo provato a contrastare il fenomeno cercando di parlare chiaramente ma non abbiamo ottenuto molto.

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Caos in strada e notti insonni . Disagi per i residenti: è protesta; Uomo nudo corre in strada e si sdraia sulle auto in transito: caos in strada a Reggio Emilia, il video; Neve e caos in E45; Furibondo parapiglia in strada, giovane colpito e portato all'ospedale di Torrette: caos in centro a Civitanova.

Caos in strada e notti insonni. Disagi per i residenti: è protestaNotti insonni a causa dei rumori notturni e caos fra auto e moto. Il capogruppo di Insieme Yuri Corisio scrive a sindaco e prefetto. Nei giorni scorsi ho ricevuto diverse segnalazioni da parte di ... msn.com

Donne incinte, un nano, un vecchio, un molisano: è caos per la precedenza in fila alla cassa di Andrea Bonechi #ultimora #lercio #notizie #satira #umorismo #battute Crediti dell'immagine sul sito lercio.it - facebook.com facebook

Energia, caos petrolio e gas: in Egitto scattano misure di coprifuoco e lockdown x.com