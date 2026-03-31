Martedì 31 marzo nell'area aretina si svolgono diverse iniziative culturali, tra cui esposizioni artistiche intitolate

Ecco gli eventi di oggi, martedì 31 marzo, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. San Giovanni Valdarno - Prosegue il percorso del “Cantiere delle Emozioni” con un nuovo appuntamento dedicato al mondo dei più giovani e, in particolare, alla complessa e affascinante fase dell’adolescenza. Alle 9, il cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno ospiterà l’incontro dal titolo “Il lato più bello dell’adolescenza – Allenarsi alla vita con la bussola delle emozioni”, rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - “Cantiere delle Emozioni”, mostre e l'incontro con Giulio Manieri Elia: gli eventi

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