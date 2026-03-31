Cantiere delle Emozioni mostre e l' incontro con Giulio Manieri Elia | gli eventi

Da arezzonotizie.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 31 marzo nell'area aretina si svolgono diverse iniziative culturali, tra cui esposizioni artistiche intitolate

Ecco gli eventi di oggi, martedì 31 marzo, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. San Giovanni Valdarno - Prosegue il percorso del “Cantiere delle Emozioni” con un nuovo appuntamento dedicato al mondo dei più giovani e, in particolare, alla complessa e affascinante fase dell’adolescenza. Alle 9, il cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno ospiterà l’incontro dal titolo “Il lato più bello dell’adolescenza – Allenarsi alla vita con la bussola delle emozioni”, rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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