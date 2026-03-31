Cane trascinato nel Cosentino | indagini per il crimine estremo

Un episodio di violenza ha coinvolto un cane nel territorio di Longobucco, in provincia di Cosenza. Il corpo dell’animale è stato ritrovato privo di vita, dopo essere stato trascinato da un veicolo. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze del fatto, che ha suscitato reazioni di sdegno tra i residenti.

Un atto di crudeltà estrema ha scosso la comunità di Longobucco, nella Sila Greca del Cosentino, dove un cane è stato trovato privo di vita dopo essere stato trascinato da un veicolo. Le indagini dei Carabinieri sono già in corso per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto e identificare i responsabili. La vicenda si inserisce nel contesto di una nuova normativa approvata dal Parlamento che inasprisce le pene per maltrattamenti animali. Le immagini diffuse sui social network hanno generato un’onda d’indignazione immediata, spingendo l’opinione pubblica a chiedere giustizia attraverso appelli diretti alle autorità competenti. Il caso non rappresenta un fatto isolato ma mette in luce la necessità di applicare con rigore le nuove disposizioni legislative previste dagli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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